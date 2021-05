Juventus - Milan 0 - 0 live | il treno per la Champions passa da Torino

(Di domenica 9 maggio 2021) 4': punizione dalla trequarti per la Juve, Donnarumma esce male sul cross facendosi anticipare dal proprio compagno Tomori, De Ligt a porta vuota colpisce in pieno Theo che si immola. Formazioni: ...

Advertising

juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - acmilan : ? Nell'attesa di #JuveMilan, ecco 5 perle del passato ?? Votate il vostro preferito ?? - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - Makkoxnonfarlo : le grandissime uscite di @gigiodonna1 , portiere della @juventusfc #Juventus #Milan #JuveMilan #SerieA - la_stordita : RT @cippiriddu: Stasera giocano Real-Siviglia e Juventus-Milan. In sostanza: la squadra che ci ha eliminato dalla Champions, quella che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio sarebbe il risultato naturalmente più gradito dalle altre pretendenti. Chiesa dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo e ...Ora siamo tutti concentrati sul raggiungimento dell'obiettivo" Fabio Paratici , capo dell'area sportiva della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita colPaolo Maldini parla del momento che sta vivendo il Milan e spiega: “Avanti con Pioli, la richiesta iniziale non era la Champions”.Al termine di Sassuolo-Juventus Primavera 1-1, mister Emiliano Bigica ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni il commento alla gara: Sulla partita: “E’ stata una partita difficile contro una sq ...