Il weekend si chiude sereno, ma sono in arrivo nuvole e pioggia (Di domenica 9 maggio 2021) Con Marco Bianchini del Centro Meteo Lombardo vediamo come si concluderà il weekend a Bergamo e come inizierà la nuova settimana. ANALISI GENERALE Domenica un debole promontorio di alta pressione interesserà la Lombardia garantendo tempo pressoché stabile e soleggiato. Da lunedì il tempo è destinato a peggiorare a causa di un'ampia area depressionaria centrata sulla Gran Bretagna la quale si muoverà verso il nord Italia interessando la nostra regione in maniera particolare nella giornata di martedì. Domenica 9 maggio 2021 Tempo Previsto: sereno o poco nuvoloso durante il giorno sulla regione. In serata incremento della nuvolosità un po' ovunque. Temperature: Minime in pianura comprese tra 9/12°C, ma possibili locali valori leggermente superiori. Massime in pianura comprese tra 22/24°C, ma possibili locali valori leggermente superiori specie sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : weekend chiude F1 - Pirelli, le strategie per il Gran Premio di Spagna Chiude la seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc. Possibili strategie Per i 66 giri del Gran ... * Le temperature in pista hanno raggiunto il picco di 42 gradi oggi, le più alte di tutto il weekend. ...

Unomattina in famiglia chiude il 27 giugno: cosa cambia senza Timperi - Setta ... che erediteranno la collocazione in palinsesto di Unomattina in famiglia ma gestiranno un programma diverso: nei giorni scorsi il settimanale Oggi ha annunciato che il titolo dovrebbe essere Weekend ...

Lio Piccolo, via al numero chiuso. Tante auto costrette al dietrofront No pass, no entry. E il dietrofront è assicurato per le decine di automobilisti che non hanno prenotato il loro ingresso a Lio Piccolo. «Dobbiamo preservare l’unica parte di laguna ancora immutata, fa ...

