Giro d’Italia | tappa a Merlier Ganna resta in rosa

Il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha vinto la seconda tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, la Stupinigi (Nichelino) - Novara di 179 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) e Elia Viviani (Cofidis). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia rosa di leader della classifica generale. Allo sprint intermedio (km 154,7 - Vercelli) la Maglia rosa, Ganna, è transitato per primo davanti a Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step). I due corridori hanno conquistato rispettivamente 3" e 2" di abbuono."Sono molto contento di questa vittoria - ha detto Merlier all'arrivo - era la mia prima volata in un grande Giro. Sapevo che era importante essere ben posizionati ...

