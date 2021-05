Foggia | furgone si ribalta in via Cerignola | morto il conducente

(Di domenica 9 maggio 2021) Un incidente stradale mortale è avvenuto dopo l'ora di pranzo ain via. Unsi èto e ilha perso la vita. A quanto si apprende sembra che a bordo ci fossero ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un incidente stradale mortale è avvenuto dopo l'ora di pranzo a Foggia in via Cerignola. Un furgone si è ribaltato e il conducente ha perso la vita. A quanto si apprende sembra che a bordo ci fossero alcuni braccianti, che sono rimasti feriti. Sul posto Vigili del ... È accaduto intorno alle ore 14.30 di oggi, domenica 9 maggio, all'ingresso di Foggia. Un brutto incidente stradale che ha coinvolto un uomo alla guida di un furgone.