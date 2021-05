Fabio Genovesi: “Le persone non ti riconoscono il diritto di essere diverso in nessun modo. Viva essere strani" (Di domenica 9 maggio 2021) Nei giorni scorsi, nella remota cittadina di pescatori di Noto, nel nord-ovest del Giappone, è stata installata una gigantesca statua di un calamaro rosa, pagata 30 milioni di yen (circa 230mila euro) con il fondo di soccorso Covid elargito dal governo per rilanciare il turismo. È lunga 12 metri e riproduce questo cefalopode che è sempre stato oggetto di leggende (tra i primi a parlarne, Aristotele in “Storia degli animali”), “ma in realtà - spiega all’HuffPost lo scrittore Fabio Genovesi - esiste davvero e vive negli abissi più profondi dove combatte per la sopravvivenza con i suoi acerrimi nemici, i capidogli”. Da piccolo, era il suo “animale” preferito, quello che disegnò alle elementari prendendosi le immancabili prese in giro dei suoi compagni di classe che gli rimproveravano che non esisteva, “ma oggi, finalmente – continua - posso dire che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Nei giorni scorsi, nella remota cittadina di pescatori di Noto, nel nord-ovest del Giappone, è stata installata una gigantesca statua di un calamaro rosa, pagata 30 milioni di yen (circa 230mila euro) con il fondo di soccorso Covid elargito dal governo per rilanciare il turismo. È lunga 12 metri e riproduce questo cefalopode che è sempre stato oggetto di leggende (tra i primi a parlarne, Aristotele in “Storia degli animali”), “ma in realtà - spiega all’HuffPost lo scrittore- esiste davvero e vive negli abissi più profondi dove combatte per la sopravvivenza con i suoi acerrimi nemici, i capidogli”. Da piccolo, era il suo “animale” preferito, quello che disegnò alle elementari prendendosi le immancabili prese in giro dei suoi compagni di classe che gli rimproveravano che non esisteva, “ma oggi, finalmente – continua - posso dire che ...

