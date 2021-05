F1, Gp Spagna 2021: è Lewis Hamilton il “Driver of the Day” dei tifosi (Di domenica 9 maggio 2021) Vittoria chiama vittoria. Dopo essersi aggiudicato il Gp di Spagna 2021 sul circuito di Barcellona, Lewis Hamilton è stato votato anche come “Driver of the Day” dagli appassionati di F1 sui canali social dell’organizzazione motoristica. Il sette volte campione del mondo, che in questa stagione comanda la classifica piloti con quattordici punti di vantaggio su Max Verstappen (94 a 80), suo immediato inseguitore, ha ricevuto in questa specifica circostanza il 22,6% delle preferenze superando proprio il pilota della Red Bull (19,7%), Charles Leclerc (Ferrari – 12,3 %), un sorprendente Nikita Mazepin (Haas – 7,3%) e Daniel Ricciardo (McLaren – 6,5%). Lewis Hamilton riuscirà a ripetersi anche in quel di Montecarlo nel prossimo weekend di gara? La risposta il 23 maggio, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Vittoria chiama vittoria. Dopo essersi aggiudicato il Gp disul circuito di Barcellona,è stato votato anche come “of the Day” dagli appassionati di F1 sui canali social dell’organizzazione motoristica. Il sette volte campione del mondo, che in questa stagione comanda la classifica piloti con quattordici punti di vantaggio su Max Verstappen (94 a 80), suo immediato inseguitore, ha ricevuto in questa specifica circostanza il 22,6% delle preferenze superando proprio il pilota della Red Bull (19,7%), Charles Leclerc (Ferrari – 12,3 %), un sorprendente Nikita Mazepin (Haas – 7,3%) e Daniel Ricciardo (McLaren – 6,5%).riuscirà a ripetersi anche in quel di Montecarlo nel prossimo weekend di gara? La risposta il 23 maggio, ...

