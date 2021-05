Elon Musk | Ho la sindrome di Asperger

(Di domenica 9 maggio 2021) “Sto facendo la storia perché sono la prima persona con ladia condurre questo show. O almeno, il primo ad ammetterlo”. A dirlo è statodurante il Saturday Night Live, programma cult della televisione americana. Come riportato dai media internazionali, durante un monologo della puntata dell?8 maggio, il patron di Tesla ha rivelato di essere affetto da questo disturbo dello spettro autistico che, non comportando ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive, è considerata ‘ad alto funzionamento’. “A volte dico cose strane, ma è così che funziona il mio cervello. Ho reinventato le auto elettriche e mandato razzi su Marte, pensavate fossi un ragazzo normale e tranquillo?”, ha proseguito. Il Ceo di Tesla, fondatore di SpaceX, ha 49 anni ...

"Sto facendo la storia perché sono la prima persona con la sindrome di Asperger a condurre lo show. O almeno, il primo ad ammetterlo". Elon Musk si è presentato così ai telespettatori del Saturday Night Live, il programma cult della tv americana di cui l' 8 maggio è stato ospite insieme ai cantanti Miley Cyrus e the Kid Laroi.