Curling femminile, Mondiali 2021: Russia e Svizzera in finale (Di domenica 9 maggio 2021) Russia e Svizzera disputeranno la finale mondiale per quanto riguarda il Curling femminile. A Calgary si sono tenute nella notte le due semifinali, che hanno consegnato agli atti questo confronto che varrà la medaglia d’oro nella serata italiana (match per il bronzo alle 16:30, quello per l’oro alle 21:00). Il team svizzero, composto da Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Ester Neuenschwander e Melanie Barbezat, si è imposto per 7-3 su quello americano, mettendo a segno i punti decisivi nella sesta e settima end. Con Tabitha Peterson, Nina Roth, Becca Hamilton e Tara Peterson gli USA si giocheranno il bronzo. Al termine di uno scontro estremamente combattuto, invece, la Russia (rappresentata nei fatti dalla propria federazione) riesce a trovare quattro punti nella quarta end e a resistere, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)disputeranno lamondiale per quanto riguarda il. A Calgary si sono tenute nella notte le due semifinali, che hanno consegnato agli atti questo confronto che varrà la medaglia d’oro nella serata italiana (match per il bronzo alle 16:30, quello per l’oro alle 21:00). Il team svizzero, composto da Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Ester Neuenschwander e Melanie Barbezat, si è imposto per 7-3 su quello americano, mettendo a segno i punti decisivi nella sesta e settima end. Con Tabitha Peterson, Nina Roth, Becca Hamilton e Tara Peterson gli USA si giocheranno il bronzo. Al termine di uno scontro estremamente combattuto, invece, la(rappresentata nei fatti dalla propria federazione) riesce a trovare quattro punti nella quarta end e a resistere, ...

Advertising

PaddyDrunker : @Jurgen__K Curling femminile. Russia e Svezia in primis. Per motivi puramente sportivi. - son_gobbo : @Jurgen__K Oggi, in tv, c'era il Curling femminile. ?? - zazoomblog : Curling femminile Mondiali 2021: Svezia-Italia 9-5. Le azzurre chiudono al 13° posto - #Curling #femminile… - sportface2016 : #Curling Mondiali femminile Calgary 2021: #Italia, decimo ko. Passa anche la #Cina, finisce 6-4. Azzurre sempre p… - laregione : Curling, la Svizzera al femminile è alla fase finale -

Ultime Notizie dalla rete : Curling femminile Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: Italia, decimo ko. Passa anche la Cina, finisce 6 - 4 L' Italia pesca la decima sconfitta all'interno dei Mondiali 2021 di curling maschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre si fanno superare anche dalla Cina , poche ore dopo la sconfitta patita dal Giappone: il punteggio finale è di 6 - 4 in favore delle asiatiche. ...

Curling, l'Italia cade ancora: 2 - 8 contro il Giappone Nona sconfitta per l'Italia ai Mondiali di curling femminile in programma a Calgary (Canada). Le azzurre subiscono una sconfitta per 8 - 2 contro il Giappone che ha vinto tre sfide, una in più delle portacolori italiane. Il primo squillo della ...

Curling femminile, Mondiali 2021: Svezia-Italia 9-5. Le azzurre chiudono al 13° posto OA Sport La Svizzera si giocherà l'oro mondiale È finale per la Svizzera del curling femminile. Ai Mondiali di Calgary la squadra della skip Silvana Tirinzoni ha ottenuto l'accesso all'ultimo atto del torneo e si giocherà quindi la medaglia d'oro c ...

Curling, Mondiali femminili 2021: USA-Svizzera e Russia-Svezia saranno le semifinali USA-Svizzera e Russia-Svezia sono le due semifinali dei Mondiali 2021 di curling femminile, in corso di svolgimento a Calgary (Canada). Le svedesi, terze nel round robin, hanno demolito il Canada per ...

L' Italia pesca la decima sconfitta all'interno dei Mondiali 2021 dimaschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre si fanno superare anche dalla Cina , poche ore dopo la sconfitta patita dal Giappone: il punteggio finale è di 6 - 4 in favore delle asiatiche. ...Nona sconfitta per l'Italia ai Mondiali diin programma a Calgary (Canada). Le azzurre subiscono una sconfitta per 8 - 2 contro il Giappone che ha vinto tre sfide, una in più delle portacolori italiane. Il primo squillo della ...È finale per la Svizzera del curling femminile. Ai Mondiali di Calgary la squadra della skip Silvana Tirinzoni ha ottenuto l'accesso all'ultimo atto del torneo e si giocherà quindi la medaglia d'oro c ...USA-Svizzera e Russia-Svezia sono le due semifinali dei Mondiali 2021 di curling femminile, in corso di svolgimento a Calgary (Canada). Le svedesi, terze nel round robin, hanno demolito il Canada per ...