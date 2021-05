CR7 e Ibra, i loro assistenti, i dubbi sul futuro: Juve - Milan in 3 temi chiave (Di domenica 9 maggio 2021) Se fosse basket, saremmo 69 pari a 4 minuti dalla fine. Juve e Milan arrivano alla partitissima dell'Allianz Stadium in perfetta parità, ma con la sensazione che intorno ci sia chi corre più forte di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Se fosse basket, saremmo 69 pari a 4 minuti dalla fine.arrivano alla partitissima dell'Allianz Stadium in perfetta parità, ma con la sensazione che intorno ci sia chi corre più forte di ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - argo979 : RT @MondoSportivoIT: #CR7 vs #Ibra: incredibilmente simili, numeri alla mano. #JuveMilan ??? - sportli26181512 : CR7 e Ibra, i loro assistenti, i dubbi sul futuro: Juve-Milan in 3 temi chiave: CR7 e Ibrahimovic, i loro assistent… - SimonCatRiley : RT @Gazzetta_it: CR7 e Ibra, i loro assistenti, i dubbi sul futuro: #JuveMilan in 3 temi chiave - Gazzetta_it : CR7 e Ibra, i loro assistenti, i dubbi sul futuro: #JuveMilan in 3 temi chiave -