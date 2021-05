Covid, in Italia 139 vittime in 24 ore: è il dato più basso dal 25 ottobre. I DATI (Di domenica 9 maggio 2021) I morti giornalieri registrati dal bollettino del 9 maggio del ministero della Salute portano il totale a 122.833 dall’inizio della pandemia. I nuovi casi in 24 ore sono 8.292, rilevati su 226.006 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 3,66% (ieri 3%). Continua il calo di terapie intensive e ricoveri ordinari Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) I morti giornalieri registrati dal bollettino del 9 maggio del ministero della Salute portano il totale a 122.833 dall’inizio della pandemia. I nuovi casi in 24 ore sono 8.292, rilevati su 226.006 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 3,66% (ieri 3%). Continua il calo di terapie intensive e ricoveri ordinari

