Coprifuoco e nuove riaperture, per il governo è la settimana delle decisioni: ecco tutte le ipotesi in campo. Draghi: "Serve gradualità"

Il Coprifuoco innanzitutto, ma anche la battaglia sull'indice Rt e poi la corsa del centrodestra per anticipare nuove riaperture. Il governo si prepara alla settimana del check-up dopo l'allentamento delle misure deciso il 26 aprile. Se i dati continueranno a migliorare, la cabina di regia nei prossimi giorni potrebbe dare il via libera a un nuovo giro di divieti che cadono e di misure meno rigide. La 'madre' di tutte le battaglie sarà il Coprifuoco, ancora fissato alle 22. La Lega si è intestata la discussione politica e Matteo Salvini è tornato alla carica alla vigilia delle riunioni decisive: "Questa settimana chi potrà dire no a riaperture e 'no Coprifuoco'?".

