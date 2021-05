Call of Duty Warzone, importanti nerf alle armi più popolari del gioco nell'ultima patch (Di domenica 9 maggio 2021) Gli sviluppatori di Raven Software hanno condiviso il massiccio changelog completo dell'ultima patch di Call of Duty Warzone. Come sempre, l'aggiornamento introduce diversi cambiamenti e novità, fra cui nuove mappe multiplayer, la nuova campagna zombie di Cold War e molto altro. Tuttavia, uno dei cambiamenti più importanti (e temuti), sono sicuramente i nerf e i buff alle armi già presenti nel gioco. I cambiamenti sono ritenuti talmente profondi e, possibilmente, controversi, che Raven ha dovuto introdurli con una piccola prefazione: "Siete in milioni e quando riduciamo l'efficacia di un'arma, siamo destinati a cambiare l'arma preferita di qualcuno. Come giocatori di questo gioco noi stessi, questo ci ... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Gli sviluppatori di Raven Software hanno condiviso il massiccio changelog completo dell'diof. Come sempre, l'aggiornamento introduce diversi cambiamenti e novità, fra cui nuove mappe multiplayer, la nuova campagna zombie di Cold War e molto altro. Tuttavia, uno dei cambiamenti più(e temuti), sono sicuramente ie i buffgià presenti nel. I cambiamenti sono ritenuti talmente profondi e, possibilmente, controversi, che Raven ha dovuto introdurli con una piccola prefazione: "Siete in milioni e quando riduciamo l'efficacia di un'arma, siamo destinati a cambiare l'arma preferita di qualcuno. Come giocatori di questonoi stessi, questo ci ...

