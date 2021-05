Veronica Peparini: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figli, ex compagno, Instagram (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Ampio spazio oggi, in attesa della semifinale, sarà dedicato ad Amici. Tra gli ospiti anche le due maestre, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Veronica Peparini: chi è, età, carriera Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio del 1971 ed è una nota coreografa e ballerina. Ha iniziato a studiare danza a 11 anni, poi si è perfezionata all’estero. Come ballerina, Veronica è entrata a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale lavorando con artisti come Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Giorgia, Claudio Baglioni. Poi, a 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu e dal 2013 partecipa al programma Amici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Ampio spazio oggi, in attesa della semifinale, sarà dedicato ad Amici. Tra gli ospiti anche le due maestre, Anna Pettinelli e: chi è, età,è nata a Roma il 25 febbraio del 1971 ed è una nota coreografa e ballerina. Ha iniziato a studiare danza a 11 anni, poi si è perfezionata all’estero. Come ballerina,è entrata a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale lavorando con artisti come Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Giorgia, Claudio Baglioni. Poi, a 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu e dal 2013 partecipa al programma Amici ...

