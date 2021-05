Vaccini a La Fabbrica: Codacons: “Organizzazione svizzera…” (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Non sono mancati malumori, già dalla mattina presto, al nuovo centro vaccinale nei pressi de ‘la Fabbrica’. A documentare la situazione, attraverso un VIDEO, è il segretario Codacons Salerno Matteo Marchetti (che è anche vice segretario nazionale). Si vedono decine e decine di persone in attesa. Inizia, quindi, una prima disciplina della fila alla presenza (anche) di una pattuglia di Polizia Municipale. Faticosamente si procede, quindi, con l’elenco dei numeri progressivi. Marchetti dice: “Questa la situazione al centro la Fabbrica stamani. Persone in attesa dalle 5 per effettuare il vaccino Covid. Guardate l’Organizzazione…”. Chiude con un amaro sarcasmo: “Il Codacons ringrazia ufficialmente il sindaco Napoli e il presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Non sono mancati malumori, già dalla mattina presto, al nuovo centro vaccinale nei pressi de ‘la’. A documentare la situazione, attraverso un, è il segretarioSalerno Matteo Marchetti (che è anche vice segretario nazionale). Si vedono decine e decine di persone in attesa. Inizia, quindi, una prima disciplina della fila alla presenza (anche) di una pattuglia di Polizia Municipale. Faticosamente si procede, quindi, con l’elenco dei numeri progressivi. Marchetti dice: “Questa la situazione al centro lastamani. Persone in attesa dalle 5 per effettuare il vaccino Covid. Guardate l’…”. Chiude con un amaro sarcasmo: “Ilringrazia ufficialmente il sindaco Napoli e il presidente della ...

