Supercoppa Serie C, Perugia-Como: le dichiarazioni dei due tecnici (Di sabato 8 maggio 2021) Parte la Supercoppa di Serie C, il triangolare che raccoglie le tre vincitrici dei gironi della terza Serie di calcio italiano. In questa particolare competizione saranno protagoniste Como (Girone A), Perugia (Girone B) e Ternana (Girone C). Nella prima partita del torneo scenderanno in campo Perugia-Como: ecco le dichiarazioni dei due tecnici. Le dichiarazioni di Caserta Fabio Caserta, allenatore del Perugia padrone di casa, vuole vincere il trofeo che ha già disputato sulla panchina della Juve Stabia: “In questi giorni l’unico pensiero era di vincere il campionato, non ho fatto calcoli sulle date della Supercoppa. Ora dobbiamo pensare di fare bene in queste due partite, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Parte ladiC, il triangolare che raccoglie le tre vincitrici dei gironi della terzadi calcio italiano. In questa particolare competizione saranno protagoniste(Girone A),(Girone B) e Ternana (Girone C). Nella prima partita del torneo scenderanno in campo: ecco ledei due. Ledi Caserta Fabio Caserta, allenatore delpadrone di casa, vuole vincere il trofeo che ha già disputato sulla panchina della Juve Stabia: “In questi giorni l’unico pensiero era di vincere il campionato, non ho fatto calcoli sulle date della. Ora dobbiamo pensare di fare bene in queste due partite, ...

