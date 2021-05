Spezia - Napoli 1 - 4, Lozano chiude il match su assist di Osimhen (Di sabato 8 maggio 2021) Spezia non ancora del tutto sicura della salvezza, Napoli alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c'è la squadra di Italiano ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021)non ancora del tutto sicura della salvezza,alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c'è la squadra di Italiano ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - MassimoCaputi : #Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Caglia… - Yogaolic : RT @RaiNews: Serie A, gli anticipi della 35ma giornata - SoloMilan68_MT : Vedo la TL frizzantina con gente che vuole Pioli dimettersi perche' noi abbiamo perso a La Spezia 2-0 e il Napoli s… -