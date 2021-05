Ribaltata la sentenza del Tar: la Sea Watch 4 torna sotto sequestro (Di sabato 8 maggio 2021) La nave dell'Ong tedesca dovrà rimanere ferma a Trapani: secondo i giudici amministrativi gli attivisti devono adeguare le condizioni della Sea Watch 4 alle normative vigenti Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) La nave dell'Ong tedesca dovrà rimanere ferma a Trapani: secondo i giudici amministrativi gli attivisti devono adeguare le condizioni della Sea4 alle normative vigenti

Marco_Albanesi : @aliasvaughn Qua ogni volta che c'è una sentenza sicura puntualmente viene ribaltata. Speriamo non succeda questa volta. - Coscienza12 : @Adnkronos Ha ragione. E questo secondo me è un errore madornale che hanno commesso i giudici perché in appello que… - Coscienza12 : @letlive00551417 non è questo è che bisognava fare dei distinguo tra i diversi ruoli dei due perché equiparare il k… - Coscienza12 : @tajima69 Ma infatti quello che io temo è che la sentenza sia esagerata non perché questi due non se la meritino ma… - cpetacci : speriamo che la sentenza non venga ribaltata...le zecche sono zecche -