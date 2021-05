Advertising

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??? 'Il calcio la mia passione. #Napoli tappa fondamentale...' ??? Le parole del portiere della #Lazio Pepe #Reina ????? #LBD… - BombeDiVlad : ??? 'Il calcio la mia passione. #Napoli tappa fondamentale...' ??? Le parole del portiere della #Lazio Pepe #Reina… - sportli26181512 : Reina: “Da portiere ad allenatore. Benitez un padre”: Il giocatore della Lazio si è raccontato alla tv ufficiale bi… - GFonio : Prendiamoci il portiere del Manchester e diamogli reina - Angel53844228 : @LazioChannel Daje Luiz di te ce né bisogno,ma c'è bisogno anche di un portiere che sappia parare nonostante Patric… -

ROMA - Esperienza al servizio della Lazio. E poi qualità, carisma, tecnica. Ecco perché Simone Inzaghi ha puntato su Pepe. Il portiere biancoceleste si è preso i gradi di titolare, ha trovato continuità e a 38 anni sta vivendo un'altra stupenda parte di carriera. Pepe, ai microfoni della tv ufficiale del club, si è concesso a una lunga intervista per Tell Me sul canale ufficiale del club. "Ho avuto la solita infanzia legata al pallone..."