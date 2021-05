Raffaele Cutolo, perché il suo soprannome era 'o Professore (Di sabato 8 maggio 2021) Il boss della camorra Raffaele Cutolo aveva soltanto la licenza elementare; nonostante ciò, però, era noto con il soprannome di 'o Professore: ecco perché. Raffaele Cutolo è stato il boss ideatore e fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Per questo fatto e per la sua capacità di leggere e scrivere, Cutolo era noto con il soprannome di 'o Professore nonostante fosse figlio di un mezzadro e di una lavandaia e avesse soltanto la licenza elementare, perché tra i compagni di carcere era l'unico che sapeva leggere e scrivere. Nato a Ottaviano (un paesino alle falde del Vesuvio) nel 1941, il mito di Raffaele Cutolo è legato all'ideazione della Nuova Camorra Organizzata, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) Il boss della camorraaveva soltanto la licenza elementare; nonostante ciò, però, era noto con ildi 'o: eccoè stato il boss ideatore e fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Per questo fatto e per la sua capacità di leggere e scrivere,era noto con ildi 'ononostante fosse figlio di un mezzadro e di una lavandaia e avesse soltanto la licenza elementare,tra i compagni di carcere era l'unico che sapeva leggere e scrivere. Nato a Ottaviano (un paesino alle falde del Vesuvio) nel 1941, il mito diè legato all'ideazione della Nuova Camorra Organizzata, ...

