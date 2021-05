Rachele Bastreghi | “Tra omofobia e indifferenza viviamo ancora nel Medioevo I Baustelle? Ci vogliamo bene a distanza e ci ritroveremo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo vent’anni come co-autrice, musicista, voce, seconda voce e corista deipubblica il suo primo disco d’esordio da solista dal titolo “Psychodonna”. Una analisi femminile introspettiva, un viaggio nel buio alla ricerca del sole. Brani che mescolano il pop, l’elettronica, il synth ma anche strumenti classici come i clavicembali e i pianoforti. Perché questi brani, per citare l’artista, “non sono da mangiare, ma da ascoltare”. Tante le collaborazioni con Colapesce”, Fabio Rondanini, Marco Carusino e Roberto Dellera, fino alle presenze d’eccezione sempre al femminile Meg, Silvia Calderoni e Chiara Mastroianni. Come mai hai deciso di staccarti momentaneamente dal gruppo?Avevo in mente di fare questo disco già tre anni fa durante l’ultimo tour fatto con i. Avevo bisogno di giocare, ...