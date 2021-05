Pallanuoto | Serie A1 2021 | sospesa Posillipo-Telimar | ma mercoledì scattano le semifinali scudetto

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Il sesto ed ultimo turno del Preliminary Rounddel campionato diA1 dimaschile resta monco di un incontro dopo la sospensione di, match decisivo per il passaggio alla finale per il quinto posto, che metterà in palio un posto in Euro Cup nella prossima stagione. Ininfluenti i due match odierni: la Pro Recco batte laTrieste per 13-5, mentre il Brescia supera per 10-2 l’Ortigia. Scatteranno infatti12 maggio le: andata in casa delle seconde classificate nei gironi del Preliminary Round, ritorno a campi invertiti sabato 15 maggio. Formula: il secondo incontro di gioca in casa della migliore classificata nella fase Preliminary ...