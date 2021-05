Palermo, solo 25 giocatori schierati in tutta la stagione: i rosanero e il particolare record (Di sabato 8 maggio 2021) Una stagione con soli 25 giocatori impiegati per il Palermo.I rosanero nell'arco dell'intero campionato hanno utilizzato un numero davvero basso di calciatori e si sono "laureati" di conseguenza la squadra che ha impiegato meno uomini. Segue l'Avellino con 27 e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': «...poi la Virtus Francavilla con 28 e l’accoppiata composta da Bari e Teramo a quota 29. Le altre sono tutte con più di 30 calciatori schierati in stagione, addirittura Monopoli e Cavese più di 40 (42 i pugliesi e 43 i campani)».In casa Palermo sono solo tre gli elementi a non aver mai visto il campo ossia tre portieri di riserva quali Fallani, Matranga e Faraone oltre ai tre Primavera aggregati Florio e Cangemi. Il numero dei ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Unacon soli 25impiegati per il.Inell'arco dell'intero campionato hanno utilizzato un numero davvero basso di calciatori e si sono "laureati" di conseguenza la squadra che ha impiegato meno uomini. Segue l'Avellino con 27 e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': «...poi la Virtus Francavilla con 28 e l’accoppiata composta da Bari e Teramo a quota 29. Le altre sono tutte con più di 30 calciatoriin, addirittura Monopoli e Cavese più di 40 (42 i pugliesi e 43 i campani)».In casasonotre gli elementi a non aver mai visto il campo ossia tre portieri di riserva quali Fallani, Matranga e Faraone oltre ai tre Primavera aggregati Florio e Cangemi. Il numero dei ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, solo 25 giocatori schierati in tutta la stagione: i rosanero e il particolare record - Mediagol : #Palermo, solo 25 giocatori schierati in tutta la stagione: i rosanero e il particolare record - solo_palermo : Domani ?9/5/21 ?? stadio Renzo Barbera ??ore 15:30 Palermo F.C. Vs Teramo Calcio 1913 Forza ragazzi dobbiamo solo… - adorethirI : RT @francycognato: Nessun cane merita di passare tutta una vita in gabbia Il canile dovrebbe essere solo di breve passaggio PEPE,taglia med… - Fran09_Harrison : @juanigal_ martin palermo, solo queria ser martin palermo -