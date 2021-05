“Neom del futuro” | la città del futuro saudita va a rilento

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 8 maggio 2021)delsta per “smart city” e quindi per un progetto, tutto, per una metropoli del. Ladovrebbe occupare circa 26.500 chilometri quadrati e dovrebbe sorgere nella provincia di Tabuk, nel nord-ovest dell’Arabiadel: perché il progetto è fermo? Per via della pandemia ma soprattutto per via degli