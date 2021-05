Matrimoni, regole da giugno 2021: banchetti all'aperto, buffet monodose, tutti con la mascherina (Di sabato 8 maggio 2021) banchetti all'aperto, ospiti distanziati e tutti con la mascherina. È quanto prevedono le linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per la ripartenza del settore dei... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021)all', ospiti distanziati econ la. È quanto prevedono le linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per la ripartenza del settore dei...

Advertising

Daniele_Manca : Matrimoni 2021, le regole sul ricevimento: balli e bomboniere, cosa si potrà fare. Per ora la data è solo un’ipotes… - LifeInEurope1 : Matrimoni, le nuove regole per evitare assembramenti: ' Non più di una moglie'... - occhio_notizie : Ecco come e quando si ripartirà con i #matrimoni - BL_Calligrafia : RT @Corriere: Matrimoni 2021, le regole sul ricevimento: balli e bomboniere, cosa si potrà fare - BL_Calligrafia : Per ora la data è solo un’ipotesi: il 15 giugno potrebbero tornare le feste di matrimonio. Ovviamente in zona giall… -