Lui non sa la tabellina del 2, lei lo lascia sull'altare: "Ha mentito sui titoli di studio" (Di sabato 8 maggio 2021) Lui non conosce la tabellina del 2, lei lo lascia sull’altare: “Mi ha ingannato sui suoi titoli di studio”. È quanto accaduto in India lo scorso sabato, in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Secondo quanto riferito dalla stampa indiana e dalla polizia locale, si trattava di nozze combinate. Le famiglie degli sposi si erano già riunite nella sala della cerimonia e la coppia era sul punto di essere unita in matrimonio, quando la sposa ha improvvisamente abbandonato il Mandap (il tradizionale baldacchino sotto cui si svolgono i matrimoni). A quanto risulta, appena giunti nella sala che avrebbe dovuto vederli convolare a nozze, lei avrebbe chiesto all’uomo di recitare la tabellina del due. Di fronte all’impreparazione riscontrata, la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Lui non conosce ladel 2, lei lo: “Mi ha ingannato sui suoidi”. È quanto accaduto in India lo scorso sabato, in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Secondo quanto riferito dalla stampa indiana e dalla polizia locale, si trattava di nozze combinate. Le famiglie degli sposi si erano già riunite nella sala della cerimonia e la coppia era sul punto di essere unita in matrimonio, quando la sposa ha improvvisamente abbandonato il Mandap (il tradizionale baldacchino sotto cui si svolgono i matrimoni). A quanto risulta, appena giunti nella sala che avrebbe dovuto vederli convolare a nozze, lei avrebbe chiesto all’uomo di recitare ladel due. Di fronte all’impreparazione riscontrata, la ...

