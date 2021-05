LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: Leclerc comanda la FP3, ma Mercedes e Verstappen attendono (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 Charles Leclerc Ferrari1:18.997 1 2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.371 2 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.601 1 4 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.735 2 5 Carlos SAINZ Ferrari+0.792 1 6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.906 1 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.586 2 8 Fernando ALONSO Alpine+1.692 1 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.290 1 10 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.369 1 11 Lando NORRIS McLaren- – 1 12 Lance STROLL Aston Martin- – 1 13 Nicholas LATIFI Williams- – 1 14 Esteban OCON Alpine- – 1 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1 16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1 17 George RUSSELL Williams- – 1 18 Max Verstappen Red Bull Racing- – – – 19 Lewis HAMILTON Mercedes- – – – 20 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 CharlesFerrari1:18.997 1 2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.371 2 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.601 1 4 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.735 2 5 Carlos SAINZ Ferrari+0.792 1 6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.906 1 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.586 2 8 Fernando ALONSO Alpine+1.692 1 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.290 1 10 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.369 1 11 Lando NORRIS McLaren- – 1 12 Lance STROLL Aston Martin- – 1 13 Nicholas LATIFI Williams- – 1 14 Esteban OCON Alpine- – 1 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1 16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1 17 George RUSSELL Williams- – 1 18 MaxRed Bull Racing- – – – 19 Lewis HAMILTON- – – – 20 Valtteri BOTTAS- – – ...

