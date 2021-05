LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: 4° Leclerc. “Impossibile fare più di così” (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Spagna LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Spagna LA FERRARI SI RIALZA: DOVE POSSONO ARRIVARE Leclerc E SAINZ IN GARA? MAX VERSTAPPEN BUTTA LA POLE POSITION? CHARLES Leclerc: “SENTO BENE LA MACCHINA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS HAMILTON: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO TUTTI VICINI” VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP Spagna VIDEO DICHIARAZIONI HAMILTON VIDEO DICHIARAZIONI CHARLES Leclerc 16.23 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per il GP di Spagna! 16.21 Entrambe le Ferrari ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DILA FERRARI SI RIALZA: DOVE POSSONO ARRIVAREE SAINZ IN GARA? MAX VERSTAPPEN BUTTA LA POLE POSITION? CHARLES: “SENTO BENE LA MACCHINA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS HAMILTON: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO TUTTI VICINI” VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GPVIDEO DICHIARAZIONI HAMILTON VIDEO DICHIARAZIONI CHARLES16.23 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per il GP di! 16.21 Entrambe le Ferrari ...

