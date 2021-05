Liga | Budimir frena il Bilbao | 2 - 2 con l' Osasuna Ok il Cadice

(Di sabato 8 maggio 2021)(Spagna) - Non va oltre il 2 - 2 l'Athleticche pareggia in casa con l'e non sfrutta l'occasione per avvicinarsi al settimo posto valido per l'Europa occupato dal Betis e ora ...

Nella ripresa i baschi tornano avanti con Sancet, ma all'89' è l'ex Crotonea gelare il San Mames. Vittoria interna del Cadice per 2 - 1 contro l'Huesca . Accade tutto a ridosso del termine ...... Barja,, Ruben Garcia. Allenatore: Arrasate STADIO: Alfredo Di Stefano Dove vederla in TV e in streaming L'incontro Real Madrid - Osasuna, valevole per la trentaquattresima giornata di...Finisce 2-2 il match tra l’Athletic Bilbao e l’Osasuna. I Baschi salgono a quota 46 punti in campionato, con la Conference League, ora distante cinque punti, che si allontana sempre di più. Ritrova in ...Beffa per l’Athletic Bilbao nel match della trentacinquesima giornata della Liga 2020/2021. La squadra basca, in lotta per un posto in Europa o Conference League, subisce al 90' il gol del pareggio de ...