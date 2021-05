Le dichiarazioni nel pre Torino-Verona dei due allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 maggio 2021) Domani ilospiterà il, per andare a caccia della salvezza. Le due principali avversarie in chiave salvezza, Benevento e Cagliari si affronteranno in uno scontro diretto all’ultimo sangue, e dunque i granata hanno una sorta di match ball tra le loro mani. La squadra di Nicola deve vincere a tutti i costi, per avvicinarsi alla salvezza. Di seguito lenel pre. COME HA VISSUTO NICOLA IL PRE? Il tecnico dei padroni di casa, Davide Nicola, nel preha affermato: “Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. ...