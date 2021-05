Lazio, Luiz Felipe: «Felice di essere tornato. Vogliamo la Champions» (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre partita di Fiorentina Lazio, Luiz Felipe ha presentato il match. Le sue parole sulla gara di campionato Ai microfoni di Lazio Style Channel, Luiz Felipe ha parlato nel pre Fiorentina–Lazio. INFORTUNIO – «Sono Felice di essere tornato con la squadra, mi erano mancati tutti molto. Sono stato in Germania ma ho sempre sentito i ragazzi perché abbiamo un grande gruppo, che mi ha sempre fatto sorridere». FIORENTINA – «Sappiamo l’importanza di questa gara contro una grande Fiorentina, se Vogliamo andare in Champions League però dobbiamo vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre partita di Fiorentinaha presentato il match. Le sue parole sulla gara di campionato Ai microfoni diStyle Channel,ha parlato nel pre Fiorentina–. INFORTUNIO – «Sonodicon la squadra, mi erano mancati tutti molto. Sono stato in Germania ma ho sempre sentito i ragazzi perché abbiamo un grande gruppo, che mi ha sempre fatto sorridere». FIORENTINA – «Sappiamo l’importanza di questa gara contro una grande Fiorentina, seandare inLeague però dobbiamo vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

