Lazio, i convocati di Inzaghi per la Fiorentina: fuori Caicedo. Torna Luiz Felipe (Di sabato 8 maggio 2021) La Lazio ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma stasera al Franchi alle 20.45. Out lo squalificato Fares e per problemi fisici Escalante e Caicedo. Torna in lista dopo tre mesi Luiz Felipe. Questa la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Musacchio, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Laha ufficializzato la lista deiper la sfida contro la, in programma stasera al Franchi alle 20.45. Out lo squalificato Fares e per problemi fisici Escalante ein lista dopo tre mesi. Questa la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi,, Musacchio, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

