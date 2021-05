Inter - Sampdoria 5 - 1: tabellino, statistiche e marcatori (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - L' Inter scudettata festeggia con una goleada a danno della Sampdoria : il 5 - 1 vede i timbri di Gagliardini (4' pt), doppietta Sanchez (26' pt e 36' pt), Pinamonti (16' st), Martinez su ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - L'scudettata festeggia con una goleada a danno della: il 5 - 1 vede i timbri di Gagliardini (4' pt), doppietta Sanchez (26' pt e 36' pt), Pinamonti (16' st), Martinez su ...

