Il match point di Berrettini è brillante | da vedere e rivedere

Matteo Berrettini vince contro la sua bestia nera Ruud, che lo aveva battuto due volte su due sulla terra rossa, dominando ilin due set 6 - 4 6 - 4: Matteo conquista così la prima finale in un Masters 1000. Affronterà Sascha ZverevRuud riesce a tenere il servizio nel nono game, annullando il primoa Berrettini (5 - 4) , ma nulla può nel game successivo (6 - 4) . Berrettini centra con merito la sua prima finale 1000.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 Matteo Berrettini si prende la sua prima finale a livello 1000 annichilendo Casper Ruud che perde la sua terza semifinale su tre a questo livello. Per l ...La Juventus Women conclude una cavalcata perfetta in Serie A Femminile: campione d’Italia per la quarta volta consecutiva. La Juventus Women non fallisce il primo match point e batte il Napoli a Vinov ...