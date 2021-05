Giro d’Italia 2021: le 21 tappe (percorso) della 104esima corsa rosa (Di sabato 8 maggio 2021) Quali sono le 21 tappe del Giro d’Italia 2021 al via sabato 8 maggio? La 104esima corsa rosa prevede 19 tappe in linea e 2 cronometro individuali, inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Ma vediamo insieme le singole tappe nel dettaglio: Tappa 1: Torino-Torino (8,6 km, cronometro) Breve tappa a cronometro cittadina che si sonda intorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Tappa 2: Stupinigi-Novara (179 km) Tappa pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale. Si percorrono le strade dell’hinterland torinese fino a raggiungere ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Quali sono le 21delal via sabato 8 maggio? Laprevede 19in linea e 2 cronometro individuali, inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Ma vediamo insieme le singolenel dettaglio: Tappa 1: Torino-Torino (8,6 km, cronometro) Breve tappa a cronometro cittadina che si sonda intorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Tappa 2: Stupinigi-Novara (179 km) Tappa pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale. Si percorrono le strade dell’hinterland torinese fino a raggiungere ...

