Esce “Amy Winehouse at The BBC”

LONDRA – "Amy Winehouse at The BBC" è una raccolta disponibile in 3 LP e 3 CD che racconta le molte straordinarie esibizioni di Amy Winehouse, probabilmente il più grande e genuino talento emerso nella musica britannica negli ultimi decenni. Uscito su etichetta UMC / Island, per la prima volta questa versione aggiornata offre versioni solo audio delle canzoni presenti in "A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland" e "BBC One Sessions Live at Porchester Hall. Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un'ulteriore prova di quanto fosse un'artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente. "Amy Winehouse At The BBC" include le prime session alla BBC Radio, la musica delle sue esibizioni televisive, nonché gemme, rarità, cover uniche e ...

