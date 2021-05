Edoardo De Laurentiis suona la carica: “Quanto sono forti i nostri terzini” (Di sabato 8 maggio 2021) Edoardo De Laurentiis torna a farsi sentire sui social, attraverso il suo nuovo profilo che in settimana ha fatto discutere per diversi attacchi alla Roma e al Var. Stavolta, una storia ig per commentare la vittoria del Napoli sullo Spezia, in cui ci tiene a sottolineare la bravura dei terzini partenopei: Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021)Detorna a farsi sentire sui social, attraverso il suo nuovo profilo che in settimana ha fatto discutere per diversi attacchi alla Roma e al Var. Stavolta, una storia ig per commentare la vittoria del Napoli sullo Spezia, in cui ci tiene a sottolineare la bravura deipartenopei:

peppesenpai2 : Edoardo De Laurentiis che esalta i nostri terzini = niente terzino sinistro l'anno prossimo. - alessndr96 : Fiero di avere un vice-presidente così legato alla maglia come Edoardo De Laurentiis - Giosue38964236 : RT @JosiphOliver: Pensare che tra 20 anni saremo nelle mani di Edoardo De Laurentiis mi mette i brividi nei peli del culo - JosiphOliver : Pensare che tra 20 anni saremo nelle mani di Edoardo De Laurentiis mi mette i brividi nei peli del culo - Roberto45927725 : Ha fatto bene Edoardo de Laurentiis a lamentarsi del FFP Così com'e non serve a nulla Infatti le società si sono u… -