Croce Gialla | via il rapportino ecco i nuovi tablet

Advertising

vivereancona : Svolta tecnologica per la Croce Gialla: arrivano i tablet - YouTvrs : #Ancona, Croce Gialla tecnologica ma anche ecologica: #Tablet in arrivo - - LuciaMosca1 : (La Croce Gialla di Ancona si scopre tecnologica ma anche ecologica) Segui su: La Notizia - - heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - ghostgirlVol6 : ma vogliamo parlare del sorriso della fossetta della croce degli anelli della giacca gialla pastello non lo so vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Croce Gialla

Youtvrs

ANCONA - Una svolta epocale tecnologica ed ecologica. Il riferimento non può che essere a quanto sta accadendo in questi giorni proprio nei mezzi delladove, nel giro di un paio di settimane, verrà abolito il rapportino cartaceo. In poche parole ogni mezzo dell'associazione, dai taxi sanitari fino alle ambulanze che effettuano il ...Un urto tremendo: immediati i soccorsi, sul posto l'automedica, ladi Ancona e anche quella di Camerano con padre e figlio - residenti in Abruzzo - portati all'ospedale di Torrette in ...E' accaduto in via Giordano Bruno ad Ancona Attimi di paura in via Giordano Bruno ad Ancona. Un uomo di 33 anni è stato investito da un'auto. Il fatto è avvenuto questa mattina nei pressi di ...Una svolta epocale. Il riferimento non può che essere a quanto sta accadendo in questi giorni proprio nei mezzi della Croce Gialla dove nel giro di un paio di settimane verrà abolito il rapportino ...