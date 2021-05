Covid | Von der Leyen | ‘possibilità di donare o rivendere vaccini’

(Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) – Il contratto per 1,8 mld di dosi Pfizer annunciato oggi dall’Unione europeo “include la possibilità per gli Stati membri dile dosi, in modo da poterle offrire per esempio anche ai nostri vicini”. Lo dice la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della ‘due giorni’ di Porto all’insegna del social summit. Ci sarà “una quantità di dosi nel portfolio che è potenzialmente più alta di quelle che ci possono servire”, spiega Von der. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Oporto, 08 mag 16:39 - Il contratto con Biontech Pfizer per consegnare 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti Covid per il 2022 e 2023 prevede per gli Stati membri la possibilità di donare o rivendere le dosi. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini' si legge in un tweet di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Speranza: 50 milioni per pazienti long Covid. Dal 15 ... Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "L'export è il miglior modo per affrontare i colli di bottiglia e la mancanza di vaccini". Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in conferenza stampa.