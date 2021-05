"Cos'hai detto?". Iva Zanicchi sconvolta, la gaffe volgarissima di Tommaso Zorzi: cosa gli esce di bocca, in diretta (Di sabato 8 maggio 2021) Una gaffe clamorosa quella di cui Tommaso Zorzi si è reso protagonista all'Isola dei Famosi, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Al centro della discussione la prova leader tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner, con la seconda che ha prevalso sul primo. Una volta finita l'elettrizzante sfida, Ilary Blasi ha chiesto ai suoi opinionisti in studio di dire la loro. In particolare la padrona di casa ha chiesto a Zorzi se si sarebbe mai messo alla prova in questo gioco. E l'influencer milanese senza peli sulla lingua ha risposto: "Ma manco per il ca**o”. Con la conduttrice che ha subito cercato di "bippare" l'opinionista. A rimanere a bocca aperta è stata anche la collega di Tommaso, Iva Zanicchi, che prima ha sgranato gli occhi incredula, poi lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Unaclamorosa quella di cuisi è reso protagonista all'Isola dei Famosi, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Al centro della discussione la prova leader tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner, con la seconda che ha prevalso sul primo. Una volta finita l'elettrizzante sfida, Ilary Blasi ha chiesto ai suoi opinionisti in studio di dire la loro. In particolare la padrona di casa ha chiesto ase si sarebbe mai messo alla prova in questo gioco. E l'influencer milanese senza peli sulla lingua ha risposto: "Ma manco per il ca**o”. Con la conduttrice che ha subito cercato di "bippare" l'opinionista. A rimanere aaperta è stata anche la collega di, Iva, che prima ha sgranato gli occhi incredula, poi lo ha ...

