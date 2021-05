Come prepararsi alla caduta del razzo cinese (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Stare lontani delle finestre, evitare i piani più alti degli edifici e non toccare per nessun motivo eventuali frammenti rimasti intatti. Sono alcune indicazioni che la Protezione civile ha dato per contenere i potenziali rischi del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC CZ-58 R/B. La Protezione civile continua a monitorare le possibili traiettorie e chiarisce - sui propri profili Facebook e Twitter - che cosa significa che "non si può escludere la remota possibilità di un interessamento del nostro territorio". Ovvero, "ipotizzando 1.000 oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento, in tutto il mondo non sarebbero più di 3 le persone coinvolte". Come si è arrivati a questo punto Il 29 aprile è stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Stare lontani delle finestre, evitare i piani più alti degli edifici e non toccare per nessun motivo eventuali frammenti rimasti intatti. Sono alcune indicazioni che la Protezione civile ha dato per contenere i potenziali rischi del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC CZ-58 R/B. La Protezione civile continua a monitorare le possibili traiettorie e chiarisce - sui propri profili Facebook e Twitter - che cosa significa che "non si può escludere la remota possibilità di un interessamento del nostro territorio". Ovvero, "ipotizzando 1.000 oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento, in tutto il mondo non sarebbero più di 3 le persone coinvolte".si è arrivati a questo punto Il 29 aprile è stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica ...

