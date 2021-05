Chi è Gianni Maddaloni, Enzo Capuano (Beppe Fiorello) in L’oro di Scampia (Di sabato 8 maggio 2021) Chi è Gianni Maddaloni, Enzo Capuano (personaggio interpretato da Beppe Fiorello) nel film L’oro di Scampia? Classe 1956, appassionato di arti marziali fin da giovanissimo, Gianni Maddaloni inizia ad allenarsi nella società Dai-To Club diventando presto campione regionale. Dal 1982 diventa tecnico di varie società campane, dal 1993 al 2003 Direttore Tecnico Regionale mentre dal 2005 Consigliere Sportivo della Nazionale Maggiore. Gran parte delle sue energie le spende però nello Star Judo Club Napoli, la sua palestra nel cuore di Scampia alla quale ha dovuto cambiare sede su pressioni della camorra. La storia di Gianni Maddaloni per il film L’oro di ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Chi è(personaggio interpretato da) nel filmdi? Classe 1956, appassionato di arti marziali fin da giovanissimo,inizia ad allenarsi nella società Dai-To Club diventando presto campione regionale. Dal 1982 diventa tecnico di varie società campane, dal 1993 al 2003 Direttore Tecnico Regionale mentre dal 2005 Consigliere Sportivo della Nazionale Maggiore. Gran parte delle sue energie le spende però nello Star Judo Club Napoli, la sua palestra nel cuore dialla quale ha dovuto cambiare sede su pressioni della camorra. La storia diper il filmdi ...

