Calendario Champions: Napoli momentaneamente secondo (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli ha battuto per 4-1 lo Spezia fuori casa ed è momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa che si giochino le altre gare di Serie A. La corsa Champions League vede un Calendario non difficilissimo per il Napoli di Gennaro Gattuso che può contare su un Osimhen con numeri incredibili. Gli azzurri giocheranno martedì con l’Udinese nel turno infrasettimanale al Maradona, poi andranno fuori casa con la Fiorentina. Ultima partita da giocare in casa con il Verona. Ma il Calendario Champions è più ostico per le avversarie del Napoli. Juventus e Milan si sfidano per la 35a giornata di campionato ancora in corso. Il Milan poi avrà Torino fuori casa, Cagliari al San Siro e Atalanta fuori casa all’ultima giornata. La Juventus ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Ilha battuto per 4-1 lo Spezia fuori casa ed èalposto in classifica in attesa che si giochino le altre gare di Serie A. La corsaLeague vede unnon difficilissimo per ildi Gennaro Gattuso che può contare su un Osimhen con numeri incredibili. Gli azzurri giocheranno martedì con l’Udinese nel turno infrasettimanale al Maradona, poi andranno fuori casa con la Fiorentina. Ultima partita da giocare in casa con il Verona. Ma ilè più ostico per le avversarie del. Juventus e Milan si sfidano per la 35a giornata di campionato ancora in corso. Il Milan poi avrà Torino fuori casa, Cagliari al San Siro e Atalanta fuori casa all’ultima giornata. La Juventus ...

Advertising

Antonio43910358 : @caterinabalivo @apetrazzuolo @napolimagazine Dopo questa importante vittoria e calendario alla mano il Napoli è qu… - repubblica : ?? Calcio Serie A 35ma giornata: prosegue la volata Champions del Napoli, 4-1 allo Spezia in trasferta. Tra Udinese… - stravin81_ssl : Con il calendario che ha, il Napoli è in champions. Rimangono solo due posti. - Bea_Mary84 : Il Napoli se le vince tutte é matematicamente in Champions e potrebbe farcela visto il calendario che ha. L’Atalant… - Jack_Pabl9 : Ce la giochiamo con la jj per l ingresso in champions , il napoli con questo calendario le puo vincere tutte . Colp… -