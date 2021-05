Calabria in zona gialla: studenti superiori in presenza al 70%, Dad per famiglie che la richiedono. ORDINANZA (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ha firmato l’ORDINANZA che dispone le misure della “zona gialla”, in attuazione dell’ultimo provvedimento del ministro della Salute, firmato ieri. Le nuove misure saranno in vigore da lunedì 10 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ha firmato l’che dispone le misure della “”, in attuazione dell’ultimo provvedimento del ministro della Salute, firmato ieri. Le nuove misure saranno in vigore da lunedì 10 maggio. L'articolo .

