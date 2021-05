Barcellona, Koeman: “Risultato giusto, tutto è ancora possibile” (Di sabato 8 maggio 2021) “Ci sono state occasioni per entrambe le squadre, alla fine il Risultato è giusto. tutto continua a essere possibile”. Questo il commento di Ronald Koeman affidato ai social. Infatti, il tecnico del Barcellona era squalificato e non ha potuto assistere dalla panchina a Barcellona-Atletico Madrid. Una partita chiave per la corsa alla Liga, terminata 0-0. L’Atletico rimane così in testa, con due punti di vantaggio proprio sui catalani. Potrebbe però approfittarne il Real Madrid, che domani affronterà il Siviglia e potrebbe raggiungere la squadra di Simeone in vetta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “Ci sono state occasioni per entrambe le squadre, alla fine ilcontinua a essere”. Questo il commento di Ronaldaffidato ai social. Infatti, il tecnico delera squalificato e non ha potuto assistere dalla panchina a-Atletico Madrid. Una partita chiave per la corsa alla Liga, terminata 0-0. L’Atletico rimane così in testa, con due punti di vantaggio proprio sui catalani. Potrebbe però approfittarne il Real Madrid, che domani affronterà il Siviglia e potrebbe raggiungere la squadra di Simeone in vetta. SportFace.

