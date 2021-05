Alessandra Mastronardi sposa Ross McCall | “La pandemia ci ha fatto un regalo”

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021)vita privata, presto le nozze con: “Il lookdown ci haunè una giovane attrice che ha ormai una carriera ben avviata, ha collezionato nel corso degli anni esperienze sia all’estero che in Italia. L’attrice, inoltre, è nota per aver interpretato per tre stagioni Alice Allevi nella fiction di Rai1 L’Allieva. Per quanto riguarda la vita privata di, invece, da anni è legata all’attore inglesee, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di Gente, l’attrice ha rivelato che, in senso lato, lagli haun ...