Afghanistan, esplosione di fronte a una scuola di Kabul: almeno 25 morti e 52 feriti (Di sabato 8 maggio 2021) Ennesimo Ramadan di sangue in Afghanistan, dove il recente annuncio del ritiro delle truppe della coalizione occidentale non ha frenato l'offensiva dei gruppi estremisti ancora molto attivi nel Paese. almeno 25 persone sono morte, mentre altre 52 risultano ferite, tra cui numerosi studenti, dopo un'esplosione di fronte a una scuola della capitale Kabul. La deflagrazione è avvenuta nel distretto di Dasht-e-Barchi, a ovest della città, con centinaia di persone che si trovavano in strada a fare acquisti in vista dell'Eid al-Fitr del 12 maggio che segnerà la fine del mese di digiuno musulmano.

