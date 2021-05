Acerbi: “Maresca doveva avere più personalità. Noi siamo stati poco lucidi” (Di sabato 8 maggio 2021) Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, ha parlato così dopo il ko del Franchi a Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, loro provavano a ripartire con giocatori di qualità e non volevano farci giocare dentro. Hanno fatto la loro partita con carattere e agonismo, erano cattivi. Ci lasciavano spazio, le nostre occasioni le abbiamo avute ma nel secondo tempo ci siamo innervositi, non abbiamo avuto lucidità e non abbiamo ribaltato la situazione. Questa partita andava vinta.Perdite di tempo? Non abbiamo giocato, noi eravamo pochi lucidi, tanti falli, loro stavano giù parecchio e l’arbitro Maresca doveva avere più personalità. Non solo i falli, anche le proteste, andavano in dieci intorno all’arbitro. Comunque merito alla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Francesco, difensore biancoceleste, ha parlato così dopo il ko del Franchi a Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, loro provavano a ripartire con giocatori di qualità e non volevano farci giocare dentro. Hanno fatto la loro partita con carattere e agonismo, erano cattivi. Ci lasciavano spazio, le nostre occasioni le abbiamo avute ma nel secondo tempo ciinnervositi, non abbiamo avutotà e non abbiamo ribaltato la situazione. Questa partita andava vinta.Perdite di tempo? Non abbiamo giocato, noi eravamo pochi, tanti falli, loro stavano giù parecchio e l’arbitropiù. Non solo i falli, anche le proteste, andavano in dieci intorno all’arbitro. Comunque merito alla ...

