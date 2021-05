Uomini e donne anticipazioni: ROBERTA e RICCARDO, è già finita? (Di venerdì 7 maggio 2021) È già finita tra ROBERTA e RICCARDO? Nelle prossime puntate di Uomini e donne assisteremo al ritorno in studio della Di Padua, la quale aggiornerà il pubblico riguardo alla sua storia con il cavaliere tarantino. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 6 maggio: la scelta di Giacomo si avvicina La donna lascerà intendere che con RICCARDO le cose non vanno affatto come si aspettava, a causa di alcune banali incomprensioni. Entrerà in studio anche il Guarnieri, per dare vita a un faccia a faccia con ROBERTA. Quest’ultima racconterà alcuni aneddoti sul comportamento di RICCARDO, definito egoista e permaloso. Proprio RICCARDO ha infatti lasciato ROBERTA sola in hotel in piena notte dopo un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021) È giàtra? Nelle prossime puntate diassisteremo al ritorno in studio della Di Padua, la quale aggiornerà il pubblico riguardo alla sua storia con il cavaliere tarantino. Leggi anche:oggi, 6 maggio: la scelta di Giacomo si avvicina La donna lascerà intendere che conle cose non vanno affatto come si aspettava, a causa di alcune banali incomprensioni. Entrerà in studio anche il Guarnieri, per dare vita a un faccia a faccia con. Quest’ultima racconterà alcuni aneddoti sul comportamento di, definito egoista e permaloso. Proprioha infatti lasciatosola in hotel in piena notte dopo un ...

