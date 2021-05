Un Posto al Sole, trama 7 maggio 2021: effetto domino (Di venerdì 7 maggio 2021) trama Un Posto al Sole oggi 7 maggio 2021 chiudendo la settimana con un colpo di scena esilarante che metterà al muro alcuni protagonisti della soap. L'effetto domino di Roberto Ferri La puntata di Un Posto al Sole oggi 7 maggio 2021 avrà delle ripercussioni molto importanti sul destino dei protagonisti della soap napoletana. Lasciamo un attimo da parte Vittorio e Patrizio che sono rimasti increduli davanti ad una casa completamente pulita e Silvia che si interroga sul suo rapporto con Michele. I cantieri sono i veri protagonisti di questo periodo e Roberto Ferri sta per cambiare il destino di tutti, Alberto Palladini compreso. La morte di Gargiulo ha messo sotto pressione Franco Boschi che non riesce ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 maggio 2021)Unaloggi 7chiudendo la settimana con un colpo di scena esilarante che metterà al muro alcuni protagonisti della soap. L'di Roberto Ferri La puntata di Unaloggi 7avrà delle ripercussioni molto importanti sul destino dei protagonisti della soap napoletana. Lasciamo un attimo da parte Vittorio e Patrizio che sono rimasti increduli davanti ad una casa completamente pulita e Silvia che si interroga sul suo rapporto con Michele. I cantieri sono i veri protagonisti di questo periodo e Roberto Ferri sta per cambiare il destino di tutti, Alberto Palladini compreso. La morte di Gargiulo ha messo sotto pressione Franco Boschi che non riesce ...

