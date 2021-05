Un brutto colpo per il Labour inglese (Di venerdì 7 maggio 2021) L’esito del super giovedì elettorale del Regno Unito si definirà oggi e domani, soprattutto per quel che riguarda la Scozia, che si spacca sempre più o meno a metà nelle sue ambizioni indipendentiste - e da quel più o meno dipende tutto, forse troppo. Un risultato però c’è già, e riguarda Heartlepool, una città portuale del nord-est inglese famosa per i suoi cantieri navali, per il suo impoverimento e perché in questi giorni è diventata barometro della tenuta del Labour e della forza dei Tory. Questa notte Heartlepool, roccaforte rossa, governata dal Labour da quarant’anni, ex seggio di Peter Mandeloson, architetto del New Labour, è passata ai conservatori. Era un’elezione suppletiva in una circosrizione del “muro rosso”, la fascia territoriale al centro del Regno Unito che era chiamato “muro rosso” e che nel ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) L’esito del super giovedì elettorale del Regno Unito si definirà oggi e domani, soprattutto per quel che riguarda la Scozia, che si spacca sempre più o meno a metà nelle sue ambizioni indipendentiste - e da quel più o meno dipende tutto, forse troppo. Un risultato però c’è già, e riguarda Heartlepool, una città portuale del nord-estfamosa per i suoi cantieri navali, per il suo impoverimento e perché in questi giorni è diventata barometro della tenuta dele della forza dei Tory. Questa notte Heartlepool, roccaforte rossa, governata dalda quarant’anni, ex seggio di Peter Mandeloson, architetto del New, è passata ai conservatori. Era un’elezione suppletiva in una circosrizione del “muro rosso”, la fascia territoriale al centro del Regno Unito che era chiamato “muro rosso” e che nel ...

